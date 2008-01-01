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Что значит экстремальный август в Москве?



ИА "Метеоновости" / 11:06 Четверг, 8 августа



Начавшийся август в Москве отличается необычностью погодных условий. От климата август 2019 года " готовится" отличиться по теплу, по количеству осадков, и солнечному сиянию.



Первая неделя августа в Москвы выдалась холодной, средняя температура воздуха всего 13 градусов , что ниже нормы на 5 градусов и соответствует последним числам месяца. А предстоящие дожди готовы к началу второй декады месяца почти выполнить норму по осадкам. Все указывает на необычность последнего месяца лета!



А что значит для столицы экстремальный август?



Самый холодный август со средней суточной температурой воздуха 12 градусов, и аномалией -4 градуса был в далеком 1884 году. Он оказался холоднее мая, во второй половине месяца максимальная температура воздуха не превышала 19 градусов.



Самый жаркий август был в 2010 году с температурой 21,8 градуса, что выше нормы на +5,4 градуса. В тот год 30 градусная жара стояла до 16 августа, а максимальная температура месяца составила 36,9.



Самый сухой август был в 1938 году, за месяц выпало менее 1 мм осадков.



Самым обильным на дожди был последний месяц лета в 2016 году, с количеством осадков 167, 1 мм ( 217% от нормы). За месяц набралось 19 дней с дождями различной интенсивности. 15 августа 2016 года за сутки выпало 88 мм.



По дефициту солнечного света в текущем столетии отличился 2001 год, солнце появлялось на небе всего 181 час, при норме 238. / meteonovosti.ru /



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