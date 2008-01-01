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Погода в выходные дни в Москве вернется в норму



ИА "Метеоновости" / 11:43 Четверг, 8 августа



Погода в Москве в выходные дни вернется в рамки календаря, порадовав, синим небом, солнцем и умеренным теплом.



Высотная ложбина, установившаяся над всей территорией Европейской России еще в июле, просуществовала и первые дни августа. Она блокировала западно-восточный перенос воздушных масс, и в столице было не по-летнему холодно.



Но атлантический циклон в среду и четверг начал радовать теплом, за которое придется расплачиваться в ночь на пятницу ливнями, грозами и сильным ветром. Но ненастье продлится менее суток, и в выходные дни погода "успокоится".



Днем в пятницу циклон начнет уходить на восток. В облаках появятся прояснения, а дожди будут носить кратковременный характер, сохранится вероятность гроз, а северо-западный ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Дневная температура около 20 градусов, но при сильном ветре будет казаться холоднее.



В выходные дни циклон переберется на Урал, а в Москве и области погоду будет определять уже его тыловая часть. Атмосферное давление станет расти: его значение, по сравнению с пятницей, увеличится почти на 10 единиц. При переменной облачности лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а ветер стихнет. В ночные часы минимальная температура 11..16 градусов, днем в Москве 20..23 градуса, что вполне соответствует климатической норме. / meteonovosti.ru /



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