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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 8 августа

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,7..23,6 градуса; Северном 22,3..24,8 градуса, Северо-восточном 22,4..24,7 градуса, Восточном 22,7..23,3 градуса, Юго-восточном 22,9..24,1 градуса, Южном 21,5..24,6 градуса, Юго-западном 22,0..23,2 градуса, Западном 21,8..23,8 градуса, Северо-западном 23,0..23,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,1..21,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,5..23,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+23
Пт.
9 авг.
+18
Сб.
10 авг.
+20
Вс.
11 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+47
Месджеде-Солеймани		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Багио
комфортное место: Йыгева

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