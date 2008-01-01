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В центре России температура устанавливает рекорды холода



ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 8 августа



Прошедшие сутки 7 августа отметились новыми температурными рекордами. Причем, они были установлены в центральных областях Европейской России. Северные и восточные области Центрального федерального округа оказались самыми холодными, среднесуточная температура воздуха здесь не дотянула до нормы 4 градуса. В отдельных городах Ярославской области она понизилась настолько, что установила новые суточные рекорды. По сообщению сайта "Погода и Климат", городами-рекордсменами стали Рыбинск, где минимальная температура составила 7.2 градуса, что на 0.1 градус ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1982 года, и Переславль-Залесский, под утро похолодало до 3.7 градусов, предыдущий рекорд, 5.4 градуса, также отмечался в 1982 году.



В городе Владимир похолодало до +5, что также стало суточным рекордом (предыдущий рекорд, 5.9 градусов, и здесь отмечался в 1982 году).



В пятницу температура в этих областях приблизится к норме, а в выходные вновь будет отставать от нее на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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