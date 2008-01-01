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Европейский северо-запад заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 13:25 Четверг, 8 августа



Первыми влияние атлантических циклонов испытывают на себе жители северо-западных районов европейской территории. В среду именно по такому сценарию развивалась погода. Мощный циклонический вихрь продвигался со Скандинавии на восток. Ленинградская, Новгородская, Вологодская области и Республика Коми оказались на его пути. Прошли сильные и очень сильные дожди. Местами в Новгородской области выпало до 43 мм. Дожди сопровождались грозами. Зона осадков зацепила и Тверскую область. Местами месячная копилка осадков пополнилась на 38 мм.



В субботу в Северной Столице распогодится. Влияние ушедшего на восток циклона ослабеет, а следующий подойти не успеет. Но в воскресенье в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях вновь ливни с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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