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В Сибири лето в разгаре



ИА "Метеоновости" / 14:43 Четверг, 8 августа



С первых дней августа на территории Сибири установилась очень теплая погода. Ежедневно среднесуточная температура превышает норму на 2-4 градуса, а в дневные часы столбики термометров приближаются к тридцатиградусным отметкам, а местами и преодолевают ее, причем в северо-восточных районах Иркутской области. В минувшие сутки тридцатиградусными значениями температуры отметилась Иркутская область. В городе Киренске, расположенном на реке Лене, днем воздух разогрелся до температуры 31.6 градусов, что на 0.2 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1937 года.



Островком аномального тепла стал Шантарский архипелаг (Хабаровский край). Отличился самый большой остров архипелага, Большой Шантар, где температура повысилась до 25 градусов, оставив предыдущий рекорд со значением 24.3 градуса в 1995 году.



Еще выше температура в восточной половине Среднеазиатских Республик. В Бишкеке, Ташкенте, Фергане, Самарканде и в ряде других городов, дневная температура 7 августа повысилась до 39:43 градусов, тем самым также установив новые суточные рекорды. / meteonovosti.ru /



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