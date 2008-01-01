Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 8 августа

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,6..25,9 градуса; Северном 24,4..26,0 градуса, Северо-восточном 25,0..26,1 градуса, Восточном 24,6..25,6 градуса, Юго-восточном 24,8..25,8 градуса, Южном 23,5..26,6 градуса, Юго-западном 24,1..24,8 градуса, Западном 24,2..25,6 градуса, Северо-западном 24,1..25,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,9..24,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,6..25,4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+25
Пт.
9 авг.
+18
Сб.
10 авг.
+20
Вс.
11 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Бискра		 0
Лонсестон

некомфортное место: Гадамес
комфортное место: Пуэбло

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100