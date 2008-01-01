Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 8 августа
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,6..25,9 градуса; Северном 24,4..26,0 градуса, Северо-восточном 25,0..26,1 градуса, Восточном 24,6..25,6 градуса, Юго-восточном 24,8..25,8 градуса, Южном 23,5..26,6 градуса, Юго-западном 24,1..24,8 градуса, Западном 24,2..25,6 градуса, Северо-западном 24,1..25,6 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,9..24,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,6..25,4 градуса. / meteonovosti.ru /