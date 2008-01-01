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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:36 Четверг, 8 августа



Погоду в Москве и области будет определять приближение холодного атмосферного фронта. В западной половине региона начнется дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 18..23. Ветер западный , 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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