|
|
|
Новости погоды
Внимание! Ожидается ухудшение погоды в Москве.
ИА "Метеоновости" / 19:53 Четверг, 8 августа
с 21 час 08 августа до 18 час 09 августа 2019 г.
в Москве и ТиНАО
ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 15 - 23 м/с и в отдельных районах гроза.
В период с 21ч 08.08.2019г. до 18ч 09.08.2019г. на всей территории Москвы ожидается дождь, наиболее интенсивный (до 25 мм) с 23ч 08.08 до 04ч 09.08. Порывы ветра ночью и утром 15-20 м/с., днём до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.