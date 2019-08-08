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Новости погоды

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Внимание! Ожидается ухудшение погоды в Москве.

ИА "Метеоновости" / 19:53 Четверг, 8 августа

  с 21 час 08 августа до 18 час 09 августа 2019 г.

в Москве и ТиНАО

ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 15 - 23 м/с и в отдельных районах гроза.

В период с 21ч 08.08.2019г. до 18ч 09.08.2019г. на всей территории Москвы ожидается дождь, наиболее интенсивный (до 25 мм) с 23ч 08.08 до 04ч 09.08. Порывы ветра ночью и утром 15-20 м/с., днём до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Гиресун

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