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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:10 Пятница, 9 августа



Предстоящим днем столичный регион и область окажутся в тыловой части атлантического циклона. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 19..21, по области 18..23 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 18-23 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт ст.



Характер погоды в столичном регионе вновь меняется. После кратковременного улучшения погода вновь будет испытывать на прочность не только метеочувствительных, но и вполне здоровых людей. Циклон принесет в столичный регион дожди, местами грозы, порывистый ветер, интенсивно будет падать атмосферное давление, фон его приблизится к экстремально низкому для этих дней месяца. Это и будет основным неблагоприятным фактором для большинства жителей региона и вызовет рост метеобусловленных обострений. В группе риска люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Прежде всего это перенесшие инфаркт и инсульт, страдающие ишемической болезнью сердца. Особенно стоит обратить свое внимание гипо и гипертоникам, так как резкие сосудистые реакции могут привести к кризам или сосудистым нарушениям, могут сопровождаться головными и сердечными болями, головокружением, тошнотой, слабостью. Даже у практически здоровых людей реакции на погоду могут сопровождаться слабостью, одышкой, снижением работоспособности. Необходимо своевременно принимать рекомендованные доктором лекарство, купировать болевые симптомы приемом медикаментов или домашними средствами, снизить нагрузки.



Геомагнитный фон 9 августа прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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