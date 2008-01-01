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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:20 Пятница, 9 августа

  После череды холодных дней, погода подарила москвичам по-летнему теплый денек, но омрачила его дождями. Но уже сегодня ненастный вихрь начнет покидать Московскую землю, в облаках появятся просветы, дожди перейдут в разряд кратковременных, но сохранится порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха войдет в рамки климатической нормы, а значит будет далека от рекордов. Самый теплый сегодняшний день останется в жарком августе 2010 года. 9 числа максимальная температура в нем составила 35.6 градусов, что стало суточным рекордом. А аномально холодно в этот день было в далеком 1885 году. Под утро температура понизилась до 2.6 градусов. Уже более ста лет подобного "безобразия" погода не допускала.

Отметился этот день и в 1973 году, когда за сутки на столичный регион вылилось 49.6 мм осадков при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /
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