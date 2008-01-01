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Москвичи спокойно "проспали" ненастье



ИА "Метеоновости" / 10:46 Пятница, 9 августа



Холодный атмосферный фронт, от которого синоптики ждали комплекс неблагоприятных явлений, задержался над Тверской областью. Дождь в столице начались после 21 часа, сначала сильный, а к утру переходящий в морось. В городе в среднем за ночь выпало 10 мм осадков, местами до 14 мм. В северном округе это привело к подтоплению.



Наибольшую опасность при таких ситуациях представляет ветер. В 3 часа ночи 9 августа ветер начал усиливаться, в 6 утра порывы его местами достигали 19м/с. Хорошо, что большинство москвичей в это время еще спали!



Московской области больше "повезло" с ливнями. На северо-западе за ночь выпало более 30 мм, а ветер также усиливался до 19 м/с. / meteonovosti.ru /



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