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Циклон одарил теплом Черноземье



ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 9 августа



Обширный и очень активный циклонический вихрь успел похозяйничать в Центральном районе, добрался и до северо-западных областей. На пути следования циклон обильно поливал дождями регионы. Осадков выпало очень много. Кое-где дожди сопровождались грозами и резким порывистым ветром. Зато в Черноземье, оказавшемся в теплом секторе циклона, температура воздуха 8 августа повысилась до 27..32 градусов. Прошли небольшие дожди.



9 августа Черноземье окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха заметно понизится, до 20..25 градусов, по северу до 18..23. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 12-17 м/с, по югу ожидаются сильные дожди, возможен град. / meteonovosti.ru /



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