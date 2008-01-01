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Новости погоды
Циклон одарил теплом Черноземье
ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 9 августа
Обширный и очень активный циклонический вихрь успел похозяйничать в Центральном районе, добрался и до северо-западных областей. На пути следования циклон обильно поливал дождями регионы. Осадков выпало очень много. Кое-где дожди сопровождались грозами и резким порывистым ветром. Зато в Черноземье, оказавшемся в теплом секторе циклона, температура воздуха 8 августа повысилась до 27..32 градусов. Прошли небольшие дожди.
9 августа Черноземье окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха заметно понизится, до 20..25 градусов, по северу до 18..23. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 12-17 м/с, по югу ожидаются сильные дожди, возможен град. / meteonovosti.ru /
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