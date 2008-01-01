Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон одарил теплом Черноземье

ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 9 августа

  Обширный и очень активный циклонический вихрь успел похозяйничать в Центральном районе, добрался и до северо-западных областей. На пути следования циклон обильно поливал дождями регионы. Осадков выпало очень много. Кое-где дожди сопровождались грозами и резким порывистым ветром. Зато в Черноземье, оказавшемся в теплом секторе циклона, температура воздуха 8 августа повысилась до 27..32 градусов. Прошли небольшие дожди.

9 августа Черноземье окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха заметно понизится, до 20..25 градусов, по северу до 18..23. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 12-17 м/с, по югу ожидаются сильные дожди, возможен град. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+15
Пт.
9 авг.
+18
Сб.
10 авг.
+20
Вс.
11 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Месджеде-Солеймани		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100