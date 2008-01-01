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Новости погоды
Штормовой циклон дотянулся до Молдовы
ИА "Метеоновости" / 11:49 Пятница, 9 августа
Днем 8 августа Молдову пересекал холодный фронт циклона, центр которого располагался далеко на севере, над Тверской областью. Он проходил республику после полудня, в стадии максимального развития, когда температура повысилась до 33..35 градусов. Повсюду гремели грозы, прошли дожди ливневого характера. В Бельцах отмечался шквал.
В результате проливных дождей с градом пострадали многие населенные пункты на севере страны. Сильный ветер повалил деревья в Глодянах, а град побил окна некоторых домов в Каменке Глодянского района. Из-за обильных осадков и сильного ветра с крыш двух складов в этом же населенном пункте сорвало листы шифера. / meteonovosti.ru /
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