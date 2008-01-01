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Небывалая жара в Испании



ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 9 августа



Сильная жара, установившаяся в Испании благодаря южному антициклону, начнет отступать: с севера приближается холодный атмосферный фронт.



В минувший день, 8 августа, воздух на большей части территории Испании раскалялся до 35-40 градусов. В Валенсии был установлен очередной температурный максимум. 37,6 градуса. Ранее так жарко было только в 1957 году, но и тогда термометры показали 36,1 градуса.



Но уже 10 августа в северных и центральных районах жара спадет: ночью 15..20, днем 26..31. Возможен кратковременный дождь. На юге существенных осадков не ожидается 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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