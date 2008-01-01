

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

8 августа, самый жаркий день месяца



ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 9 августа



С начала августа максимальная температура воздуха в Москве и области не поднималась выше 22 градусов, а суточная аномалия температуры воздуха оставалась отрицательной. И только 8 августа, когда столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона, днем при солнце воздух прогрелся в Москве до желанных 25..26 градусов.



Средняя температура воздуха, впервые за последние 10 суток, превысила норму на 2 градуса.



Тепло днем было и в Подмосковье, на севере 24 градуса, на юго-востоке до 26. Те, кто проводил этот день на солнце, успели даже сгореть!



И в большинство городов на севере ЦФО летнее тепло вернулось именно 8 августа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



