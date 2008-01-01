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Новости погоды
8 августа, самый жаркий день месяца
ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 9 августа
С начала августа максимальная температура воздуха в Москве и области не поднималась выше 22 градусов, а суточная аномалия температуры воздуха оставалась отрицательной. И только 8 августа, когда столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона, днем при солнце воздух прогрелся в Москве до желанных 25..26 градусов.
Средняя температура воздуха, впервые за последние 10 суток, превысила норму на 2 градуса.
Тепло днем было и в Подмосковье, на севере 24 градуса, на юго-востоке до 26. Те, кто проводил этот день на солнце, успели даже сгореть!
И в большинство городов на севере ЦФО летнее тепло вернулось именно 8 августа. / meteonovosti.ru /
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