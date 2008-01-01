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Ветер в Москве, ты силен!



ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 9 августа



Циклон сильным ветром продолжает испытывать столицу. В 12 часов на территории Новой Москвы порыв достигали 21 м/с, по территории округов скорость ветра в порывах распределялась следующим образом: Центральном 12м/с, Северном 15м/с, Северо-восточном 14м/с, Восточном 14м/с, Юго-восточном 11м/с, Южном 19м/с, Юго-западном 15м/с, Западном 17м/с, Северо-западном 12м/с. В Зеленограде порывы ветра достигали 16м/с.



И до 21часа 9 августа сильный ветер с порывами до 17м/с в столице сохранится. / meteonovosti.ru /



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