Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На что еще способен штормовой циклон

ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 9 августа

  Глубокий атлантический циклон, проходивший через Центральный район, стал причиной сильных дождей и порывистого ветра. Власть циклона, через его атмосферные фронты, будет сказываться как на северо-западе, так и на юге ЕРТ.

10 августа центр ненастного циклона переместится к Нижегородской области, а атмосферные фронты дотянутся даже до Черноморского побережья. В зоне его действия окажется Приволжский округ. Здесь пройдут дожди от небольших до умеренных, в Саратовской области местами сильные. Прогремят грозы, возможен даже град. Ветер в порывах будет усиливаться 15-20 м/с, в Саратовской области до 18-23 м/с. Днем термометры покажут 18..23 градуса, местами 25..30 градусов.

Не обойдут атмосферные фронты стороной и южные регионы. В Ростовской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае местами сильные дожди, град, порывы ветра до 15-20 м/с, прогремят грозы. Температура воздуха 24..29 градусов, в отдельных районах Волгоградской области температура понизится до 18..23 градусов.

А облачная система фронта окклюзии в пятницу дотянулась до берегов Невы, морося дождем.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Сб.
10 авг.
+19
Вс.
11 авг.
+20
Пн.
12 авг.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Месджеде-Солеймани		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Нинбо
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100