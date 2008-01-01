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На что еще способен штормовой циклон



ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 9 августа



циклон, проходивший через Центральный район, стал причиной сильных дождей и порывистого ветра. Власть циклона, через его атмосферные фронты, будет сказываться как на северо-западе, так и на юге ЕРТ.



10 августа центр ненастного циклона переместится к Нижегородской области, а атмосферные фронты дотянутся даже до Черноморского побережья. В зоне его действия окажется Приволжский округ. Здесь пройдут дожди от небольших до умеренных, в Саратовской области местами сильные. Прогремят грозы, возможен даже град. Ветер в порывах будет усиливаться 15-20 м/с, в Саратовской области до 18-23 м/с. Днем термометры покажут 18..23 градуса, местами 25..30 градусов.



Не обойдут атмосферные фронты стороной и южные регионы. В Ростовской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае местами сильные дожди, град, порывы ветра до 15-20 м/с, прогремят грозы. Температура воздуха 24..29 градусов, в отдельных районах Волгоградской области температура понизится до 18..23 градусов.



А облачная система фронта окклюзии в пятницу дотянулась до берегов Невы, морося дождем. / meteonovosti.ru /



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