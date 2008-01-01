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Новости погоды

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В Москве рекордно низкое давление

ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 9 августа

  К 3 часам 9 августа атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 975,9 гПа (733,2 мм рт ст). И это стало новым рекордом минимального давления для этих суток.

До этого самое низкое давление 9 августа было в 1941 году и составляло 981,9 гПа (736,1 мм рт ст).

Рекордно низкое давление удерживается в Москве уже более 10 часов. / meteonovosti.ru /
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