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Новости погоды
В Москве рекордно низкое давление
ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 9 августа
К 3 часам 9 августа атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 975,9 гПа (733,2 мм рт ст). И это стало новым рекордом минимального давления для этих суток.
До этого самое низкое давление 9 августа было в 1941 году и составляло 981,9 гПа (736,1 мм рт ст).
Рекордно низкое давление удерживается в Москве уже более 10 часов. / meteonovosti.ru /
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