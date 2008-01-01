

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве рекордно низкое давление



ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 9 августа



К 3 часам 9 августа атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 975,9 гПа (733,2 мм рт ст). И это стало новым рекордом минимального давления для этих суток.



До этого самое низкое давление 9 августа было в 1941 году и составляло 981,9 гПа (736,1 мм рт ст).



Рекордно низкое давление удерживается в Москве уже более 10 часов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



