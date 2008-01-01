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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:51 Суббота, 10 августа



Центр атлантического циклона покидает московскую землю и сегодня окажется над Нижегородской областью. В субботу столица и область окажутся в его тыловой части. При облачной погоде с прояснениями местами прольются небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 18..23 градуса. Сохранится умеренный северо-западный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и к середине дня повысится до 744 мм рт ст. Относительная влажность около 75%.



В Москве и Подмосковье погоду будет определять тыловая часть циклона. Температура воздуха приблизится к норме, относительная влажность воздуха уменьшится, а атмосферное давление начнет расти. Для вполне здоровых людей такая погода вполне благоприятна и вызвать метеопатических реакций не должна.



Но рост атмосферного давления может ухудшить самочувствие у гипертоников, больных, страдающих бронхиальной астмой и аллергиков. Частыми жалобами являются головные боли, недомогание, боль в сердце и снижение общей трудоспособности. Чтобы облегчить самочувствие, необходимо делать посильную утреннюю гимнастику, принимать контрастный душ, не переедать в течение дня, беречь нервную и иммунную системы. Необходимо своевременно принимать рекомендованные доктором лекарство, купировать болевые симптомы приемом медикаментов или домашними средствами, снизить нагрузки. / meteonovosti.ru /



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