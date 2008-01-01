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Новости погоды

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Рекордные дожди в Северо-Западном районе

ИА "Метеоновости" / 10:17 Суббота, 10 августа

  8 августа на северо-западе и в центральных областях ЕТР бушевал активный циклонический вихрь. Сильные дожди в сопровождении порывистого ветра достались и Центральному району, но на северо-западе атмосферные фронты проявили себя. Здесь выпало не просто очень большое, а рекордное количество осадков. Например, в Калининграде 8 августа выпало 22 мм небесной влаги. И это количество стало рекордным. Ранее, в 1957 году здесь было 14,9 мм осадков. Еще больше воды вылилось на Великие Луки - 56,3 мм при месячной норме 81 мм. Да и предыдущий рекорд сильно уступает нынешнему. 26,1 мм в 1931 году. В Санкт-Петербурге ситуация несколько иная. Осадков здесь выпало не так много, около 10 мм. Но этого количества хватило, чтобы на некоторое затопить улицы города. Всё дело в том, что интенсивность дождя была очень велика и за столь короткое время ливневая канализация не справилась с огромным количество воды, обрушившимся на город.

Сегодня, 10 августа, в Северо-Западном районе пройдут дожди от небольших до умеренных. В Санкт-Петербурге местами ожидаются ливневые дожди. / meteonovosti.ru /
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