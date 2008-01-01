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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:29 Суббота, 10 августа

  Субботнее утро не порадовало москвичей погодой. Циклон не спешит покидать центральные области России и в субботу остается полноправным хозяином погоды на Московской земле. В утренние часы в столице пасмурно и дождливо, дожди от небольших до умеренных идут повсеместно, что препятствует росту температуры. В 10 часов она была от 12 до 13 градусов. Сохраняется порывистый ветер. Его скорость 8-10 м/с, в районе московских аэропортов порывы достигают 13-14 м/с. Относительная влажность воздуха из-за дождей высока, около 95%. Атмосферное давление существенно ниже нормы и составляет 738 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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