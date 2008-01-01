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Циклон облюбовал северо-запад Подмосковья



ИА "Метеоновости" / 10:56 Суббота, 10 августа



Циклонический вихрь уже вечером в пятницу заявил о себе дождями в Москве и области. Центр циклона располагался северо-западнее столицы, но Московскую землю накрыли атмосферные фронты, связанные с циклоном. Наиболее интенсивными дожди были в северо-западных районах области. Так, в Ново-Иерусалиме днем в пятницу копилка осадков пополнилась на 3 мм, в то время, как на юго-востоке, в Кашире, существенных осадков не отмечалось. В Москве наибольшее количество осадков зарегистрировано метеостанцией ТСХА, 4.6 мм, в то же время в МГУ почти в два раза меньше, 2.6 мм.



В ночь на субботу циклон приблизится к Москве и опять же, наибольшее количество осадков вылилось в северо-западных районах области. Местами дождь был сильным, в Ново-Иерусалиме за ночь набралось 10 мм. А юго-восток Подмосковья вновь без дождей. По Москве впереди всех ТСХА, здесь 3.7 мм, в районе МГУ - 2.7 мм, на ВДНХ - 3 мм. / meteonovosti.ru /



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