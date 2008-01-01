Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
10 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон облюбовал северо-запад Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 10:56 Суббота, 10 августа

  Циклонический вихрь уже вечером в пятницу заявил о себе дождями в Москве и области. Центр циклона располагался северо-западнее столицы, но Московскую землю накрыли атмосферные фронты, связанные с циклоном. Наиболее интенсивными дожди были в северо-западных районах области. Так, в Ново-Иерусалиме днем в пятницу копилка осадков пополнилась на 3 мм, в то время, как на юго-востоке, в Кашире, существенных осадков не отмечалось. В Москве наибольшее количество осадков зарегистрировано метеостанцией ТСХА, 4.6 мм, в то же время в МГУ почти в два раза меньше, 2.6 мм.

В ночь на субботу циклон приблизится к Москве и опять же, наибольшее количество осадков вылилось в северо-западных районах области. Местами дождь был сильным, в Ново-Иерусалиме за ночь набралось 10 мм. А юго-восток Подмосковья вновь без дождей. По Москве впереди всех ТСХА, здесь 3.7 мм, в районе МГУ - 2.7 мм, на ВДНХ - 3 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вс.
11 авг.
+19
Пн.
12 авг.
+22
Вт.
13 авг.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -7
Оруро

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Аннаполис

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100