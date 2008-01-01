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Новости погоды
Август - пора первых заморозков
ИА "Метеоновости" / 11:40 Суббота, 10 августа
На европейской территории России последний месяц лета продолжил эстафету своего предшественника, июля. И уже с первых дней заявил о себе холодной погодой. За минувшие 9 дней не по сезону холодно было на всей территории Европейской России от Баренцева до Черного морей. Температура воздуха на 1-5 градусов была ниже нормы, а в Мурманской и Архангельской областях отставание от нормы составило 6-7 градусов.
В холодные годы уже в августе первые заморозки появляются на большей части территории Европейской России. В северо-западных и северных районах заморозки случаются один-два раза в 10 лет.
По данным Гидрометцентра России уже в ночь на субботу заморозки отмечались в Мурманской области, температура понизилась под утро до -2 градусов. В ночь на воскресенье понижение температуры до отрицательных значений в Мурманской области сохранится. Зона заморозков будет распространяться дальше на восток. Они ожидаются в Архангельской области и Республике Коми, также до -2 градусов.
Согласно статистике, значительно реже (1-2 раза в 50 лет) возможны заморозки в августе в Центральной Нечерноземной зоне Европейской России, в том числе на Верхней Волге. В текущем августе, несмотря на холодную погоду, понижение ночных температур до отрицательных значений синоптики не ожидают. / meteonovosti.ru /
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