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Новости погоды

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Циклон выполнил норму по осадкам в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 12:18 Суббота, 10 августа

  Активный циклон, приблизившийся к центральным областям Европейской России с запада, местами уже выполнил месячную норму по осадкам. Атмосферные фронты уже в минувший четверг напомнили о приближении циклона дождями. Сильными они были в Тверской, Ярославской, Московской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Курской и Тамбовской областях. Ветер усилился до 19 м/с, на западе Тверской области порывы достигали 22 м/с.

Дождливой стала минувшая пятница и ночь на субботу. По данным Гидрометцентра России сильный дождь прошел в Ивановской и Костромской областях, выпало 19-22 мм. В Ярославской и Тверской областях осадки были очень сильными. За 12 часов в Ярославской области выпало до 81 мм, в Тверской области до 83 мм осадков. И это при том, что месячная норма в августе в областях Центрального Нечерноземья составляет от 59 до 81 мм. Меньше всего она на юго-востоке, а больше - на западе территории.

Сегодня, по мере смещения циклона на восток, сильные дожди сохранятся в Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Атмосферные фронты циклона протянутся через всю территорию Поволжья, обещая и там субботний день дождливым.

В воскресенье центр вихря переместится в верховье Волги, где и пройдут наиболее интенсивные осадки.

Температура воздуха на всей территории Поволжья останется ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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