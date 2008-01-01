Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
10 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве без перемен

ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 10 августа

  В полдень в столице сохраняется пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода. Температура воздуха в 12 часов оставалась на уровне двенадцати - двенадцати с половиной градусов. Идет дождь. Северо-западный ветер усиливается до 11 м/с, в районе московских аэропортов порывы достигают 13 м/с. Относительная влажность воздуха из-за дождей высока, 92-98%. Атмосферное давление немного повысилось и составляет 740 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вс.
11 авг.
+19
Пн.
12 авг.
+22
Вт.
13 авг.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Абадан		 -7
Оруро

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Аннаполис

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100