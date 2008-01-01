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Погода в Москве без перемен



ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 10 августа



В полдень в столице сохраняется пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода. Температура воздуха в 12 часов оставалась на уровне двенадцати - двенадцати с половиной градусов. Идет дождь. Северо-западный ветер усиливается до 11 м/с, в районе московских аэропортов порывы достигают 13 м/с. Относительная влажность воздуха из-за дождей высока, 92-98%. Атмосферное давление немного повысилось и составляет 740 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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