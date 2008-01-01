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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 13:03 Суббота, 10 августа

  Несмотря на то, что самые большие по величине отрицательной аномалии температуры воздуха отмечались в минувшие сутки на северо-востоке европейской территории, рекордных значений она не достигла. А суточными рекордами отметился крайний восток России. Это Сахалин и север Хабаровского края. Среднесуточная температура воздуха в этих краях оказалась на 3-5 градусов ниже обычных для этой поры значений, а ее минимальное значение местами (по данным сайта "Погода и Климат") стало рекордным.

Так в Аяне, расположенном на побережье Охотского моря на севере Хабаровского края, температура воздуха под утро понизилась до +6.4 градусов, оставив позади предыдущий рекорд, +7.2 градуса, удерживающийся с 1984 года.

В поселке городского типа Ноглики, что на северо-востоке Сахалина, под утро похолодало до +6.2 градусов, что также стало новым суточным рекордом (предыдущий отмечался в 1987 году, когда температура понизилась до +8 градусов).

В ближайшую неделю холодная погода на побережье Охотского моря и на Сахалине сохранится. / meteonovosti.ru /
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