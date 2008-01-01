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Новости погоды

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Юг России: сильные дожди и пожароопасность

ИА "Метеоновости" / 13:48 Суббота, 10 августа

  На южных курортах России сохраняются ливни, грозы и порывистый ветер. По данным, полученным из Северо-Кавказского УГКС в ночь на субботу сильные дожди прошли в Ростовской области, на метеостанции Миллерово выпало до 31 мм осадков, дожди сопровождались грозами и шквалистым усилением ветра до 16 м/с, гидропост Кудиновка зафиксировал очень сильный дождь количеством 58 мм, который также сопровождался грозой.

Сегодня до конца суток в Ростовской области сохранятся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. А уже с понедельника дожди прекратятся.

При этом высокая пожарная опасность (4 класс) сохраняется в южных, местами юго-восточных, северо-восточных, центральных районах и в Приазовье Ростовской области, в Адыгее, большинстве южных и отдельных северных районах Волгоградской области, местами в северных районах Астраханской области, юго-западных и местами в северных районах Калмыкии, в северной половине и центральных районах Краснодарского края. Чрезвычайна пожароопасность (5 класс) по прежнему отмечается в большинстве южных и местами в центральных районах Астраханской области, отдельных северных, центральных и юго-восточных районах Калмыкии, местами в юго-восточных районах Краснодарского края. / meteonovosti.ru /
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