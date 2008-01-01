

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:56 Воскресенье, 11 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 18..23 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Атмосферное давление в столичном регионе начнет расти и приблизится к привычным значениям. В норме и температура воздуха. Для большинства людей такая погода благоприятна и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. И лишь наиболее метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к здоровью. Люди с заболеваниями сердца и сосудов чутко реагируют даже на незначительные перепады основных метеопараметров. Людям, входящим в группу риска, следует всегда держать при себе необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. Поможет утренняя гимнастика, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



