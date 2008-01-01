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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 11 августа



Московская погода вновь повернула в сторону осени, но сегодня хотя бы избавит москвичей от дождей. Осадков в воскресенье не ожидается, но температура останется ниже нормы. Днем ее максимальное значение составит около 20 градусов и до рекордов ей будет далеко.



Самым жарким сегодняшний день отмечался в 1972 году. Максимальная температура составила 34.1 градусов, что стало суточным рекордом. А самыми холодными сегодняшние сутки отмечались более ста лет тому назад, в 1891 году под утро воздух остыл до температуры +4 градуса. И с тех пор подобного "безобразия" погода не допускала.



Отметился этот день и в 1980 году, когда за сутки на столичный регион вылилось 26.4 мм осадков при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /



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