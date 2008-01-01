Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 11 августа

  Московская погода вновь повернула в сторону осени, но сегодня хотя бы избавит москвичей от дождей. Осадков в воскресенье не ожидается, но температура останется ниже нормы. Днем ее максимальное значение составит около 20 градусов и до рекордов ей будет далеко.

Самым жарким сегодняшний день отмечался в 1972 году. Максимальная температура составила 34.1 градусов, что стало суточным рекордом. А самыми холодными сегодняшние сутки отмечались более ста лет тому назад, в 1891 году под утро воздух остыл до температуры +4 градуса. И с тех пор подобного "безобразия" погода не допускала.

Отметился этот день и в 1980 году, когда за сутки на столичный регион вылилось 26.4 мм осадков при месячной норме 77 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+19
Пн.
12 авг.
+22
Вт.
13 авг.
+19
Ср.
14 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Тикрит		 -15
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мейтхила
комфортное место: Чумпурук

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100