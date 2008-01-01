Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:50 Воскресенье, 11 августа

  Воскресное утро порадовало москвичей малооблачным небом и отсутствием осадков. Но температура воздуха в 9 часов еще оставалась невысокой. В большинстве округах города она была чуть выше 14 градусов. Ее максимальное значение, 14.9, отмечалось в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии. Опорная метеостанция Москвы, ВДНХ, показала 14.2 градуса. Северный и северо-западный ветер еще не стих, его средняя скорость 3-5 м/с, порывы достигают 8 м/с, в районе Внуково 12 м/с. Атмосферное давление приблизилось к норме, 747 мм рт ст, относительная влажность воздуха уменьшилась до 68%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+19
Пн.
12 авг.
+22
Вт.
13 авг.
+19
Ср.
14 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Тикрит		 -15
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мейтхила
комфортное место: Чумпурук

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100