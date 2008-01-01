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ИА "Метеоновости" / 09:50 Воскресенье, 11 августа



Воскресное утро порадовало москвичей малооблачным небом и отсутствием осадков. Но температура воздуха в 9 часов еще оставалась невысокой. В большинстве округах города она была чуть выше 14 градусов. Ее максимальное значение, 14.9, отмечалось в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии. Опорная метеостанция Москвы, ВДНХ, показала 14.2 градуса. Северный и северо-западный ветер еще не стих, его средняя скорость 3-5 м/с, порывы достигают 8 м/с, в районе Внуково 12 м/с. Атмосферное давление приблизилось к норме, 747 мм рт ст, относительная влажность воздуха уменьшилась до 68%. / meteonovosti.ru /



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