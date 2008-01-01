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Новости погоды

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Циклон пополнил копилку осадков в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 11 августа

  Активный циклонический вихрь, заливший дождями столичный регион в минувшие пятницу и субботу, уже сегодня сместился в верховье Волги. Его визит существенно пополнил месячную копилку осадков в Москве. Дожди начались еще в пятницу (на ВДНХ выпало за день 5 мм), продолжились они и в субботу, а наиболее интенсивными были в утренние часы и в первой половине дня. На ВДНХ копилка осадков пополнилась на 9 мм, на ТСХА - на 9.4 мм, в районе МГУ за этот период выпало 11.3 мм. К вечеру осадки прекратились, небо расчистилось от облаков и уже в ночь на воскресенье осадков в столичном регионе не отмечалось.

В итоге за прошедшие дни августа в Москве выпало 43.4 мм осадков (по данным ВДНХ), что составляет 56% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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