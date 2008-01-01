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Новости погоды
В Арктике температура бьет рекорды по теплу
ИА "Метеоновости" / 10:59 Воскресенье, 11 августа
В текущем августе в арктической зоне азиатской территории России установилась очень теплая погода. Так, за минувшую субботу среднесуточная температура превысила норму на 8-10 градусов. При этом на острове Голомянный архипелага Седова, входящего в состав архипелага Северная Земля (административно расположен в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края) максимальная температура повысилась до 8.2 градусов, оставив позади рекорд 2011 года со значением 4.9 градусов.
Аномально теплая погода в Арктике сохранится и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /
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