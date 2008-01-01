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Новости погоды

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На Камчатке норма по осадкам выполнена

ИА "Метеоновости" / 11:39 Воскресенье, 11 августа

  Последний месяц лета на востоке России начался с вполне благоприятной погоды. Было тепло, а циклоны обходили эти края стороной. Но уже к концу первой декады ситуация изменилась, а в последние дни и вовсе местами выпала месячная норма осадков. Виной тому стал активный циклонический вихрь. Его центр кружит вблизи полуострова, щедро поливая последний дождями. Так, по данным полученным из Гидрометцентра России, местами на юго-востоке края за субботу и ночь на воскресенье отмечался очень сильный дождь, выпало до 101 мм осадков. В Петропавловске Камчатском уже к концу первой декады норма по осадкам была перевыполнена в полтора раза.

Еще один циклон вышел на юго-восточные районы Дальнего Востока. Он прошелся сильным дождем по Приморью, где выпало до 22 мм осадков.

Сегодня циклон станет полноправным хозяином погоды на юге и юго-востоке региона. Сильные дожди в воскресенье и в начале недели сохранятся в Приморском крае, причем, в понедельник дождь может быть очень сильным, будет сопровождаться грозами и порывистым ветром. Дождливая зона распространится на центральные и южные районы Хабаровского края, а также на Еврейскую автономную область. / meteonovosti.ru /
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