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В Москве с каждым часом все теплее



ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 11 августа



Температура воздуха продолжает повышаться, и в полдень ее значение составило уже около 17 градусов. В районе МГУ было 16.8, метеостанция ТСХА показала 17.3, ВДНХ - 17.2 градуса. Осадков по-прежнему нет, ветер в порывах усиливается до 10 м/с, в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево до 12 м/с.. Относительная влажность понизилась до 52%. Атмосферное давление близкое к норме, 747 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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