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Новости погоды

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В верховье Волги дожди сменятся заморозками

ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 11 августа

  В большинстве центральных областей в субботу вечером дожди прекратились. Но в восточной половине округа влияние циклона еще проявлялось. Дожди сохранялись во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях. Но самыми интенсивными дожди были в Костромской области. По данным Гидрометцентра России в области выпало до 88 мм осадков, что превосходит месячную норму. Сильные дожди прошли в Кировской области, Удмуртии и Татарстане, количество выпавших осадков приближалось к 30 мм.

В понедельник центр циклона переберется на Урал. В Поволжье в правобережье дожди уже небольшие, а в левобережье местами еще сохранятся умеренные. Отдельные порывы ветра могут достичь 12-17 м/с. В тылу циклона начнет поступать холодный воздух, при прояснениях в ночные часы температура понизится до небольших положительных значений, а по северо-востоку округа ожидаются слабые заморозки до 0..-1 градуса, днем не выше +20. / meteonovosti.ru /
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