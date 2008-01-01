

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В верховье Волги дожди сменятся заморозками



ИА "Метеоновости" / 13:09 Воскресенье, 11 августа



В большинстве центральных областей в субботу вечером дожди прекратились. Но в восточной половине округа влияние циклона еще проявлялось. Дожди сохранялись во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях. Но самыми интенсивными дожди были в Костромской области. По данным Гидрометцентра России в области выпало до 88 мм осадков, что превосходит месячную норму. Сильные дожди прошли в Кировской области, Удмуртии и Татарстане, количество выпавших осадков приближалось к 30 мм.



В понедельник центр циклона переберется на Урал. В Поволжье в правобережье дожди уже небольшие, а в левобережье местами еще сохранятся умеренные. Отдельные порывы ветра могут достичь 12-17 м/с. В тылу циклона начнет поступать холодный воздух, при прояснениях в ночные часы температура понизится до небольших положительных значений, а по северо-востоку округа ожидаются слабые заморозки до 0..-1 градуса, днем не выше +20. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



