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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Понедельник, 12 августа

  В понедельник столица и область останутся под влиянием гребня антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 мм рт ст. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 21..23, по области до 18..23 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.

Для большинства людей такая погода благоприятна и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. И лишь наиболее метеочувствительным людям следует внимательнее отнестись к здоровью. Люди с заболеваниями сердца и сосудов чутко реагируют даже на незначительные перепады основных метеопараметров. Людям, входящим в группу риска, следует всегда держать при себе необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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Пунта-Аренас

некомфортное место: Червиния
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