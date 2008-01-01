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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:17 Понедельник, 12 августа



Московская погода сменила гнев на милость и в воскресенье подарила москвичам погожий денек. И в понедельник снова вполне комфортная погода, при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха будет соответствовать норме. В дневные часы воздуха прогреется до 21..23 градусов, в этом августе пока не до жары.



Самым жарким день 12 августа был в 1972 году. Максимальная температура составила 34.4 градусов, что стало суточным рекордом. А самыми холодными эти сутки стали в 1975 году, под утро воздух остыл до температуры +2.1 градуса. И с тех пор подобного "безобразия" не случалось.



Запомнились и запечатлены в погодной летописи сутки 12 августа и в 1980 году, когда на столичный регион вылилось 38.2 мм осадков, то есть половина месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм. / meteonovosti.ru /



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