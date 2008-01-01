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Тайфун залил юго-восток Китая



ИА "Метеоновости" / 11:24 Понедельник, 12 августа



Тайфун "Lekima" с ураганным ветром вышел на юго-восток Китая.



За 12 часов 11 августа местами выпало до 200 мм осадков. Потоки воды неслись по улицам городов, реки вышли из берегов.



Несмотря на эвакуацию, число погибших от урагана достигло 39 человек. Этот тайфун стал самым сильным в этом регионе за последние 5 лет.



Сегодня тайфун ослабел до стадии тропического шторма, центр его располагается над Желтым морем. Затем он выйдет на сушу как внетропическая депрессия, продолжая поливать дождем, еще ожидается ветер в порывах до 25 м/с.



Зона облачности и небольших дождей дотянется даже до Пекина. / meteonovosti.ru /



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