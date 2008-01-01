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Рекордно холодная ночь в Архангельске



ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 12 августа



11 августа в Архангельске был зафиксирован рекорд минимальной температуры, под утро воздух остыл до 1,8 градуса. А ночь 12 августа стала еще более холодной.



Под утро приземный слой воздуха выхолодился местами до 0 градусов. И 12 августа в Архангельске возможен новый рекорд!



Прежний минимум этих суток продержался 51 год, его значение составило +0,2 градуса в 1968 году.



Причиной аномального похолодания (среднесуточная температура на севере ЕТР ниже нормы на 4-6 градусов) стал гребень арктического антициклона, который вместе с холодной воздушной массой вышел вслед за циклоном, обильно поливавшим 9 и 10 августа центр и восток Европейской России. Арктический воздух, вторгшийся на север ЕТР, в условиях антициклональной погоды и заметно удлинившихся августовских ночей, несколько дней поддерживал аномально низкую температуру воздуха в Архангельской области и в Карелии.



Ночь на 11 августа была рекордно холодной и в Кемь-Порту, там воздух остыл до 2,8 градуса, тогда как прежний минимум для этого населенного пункта на берегу Белого моря прежде составлял 3,1 градуса и был зафиксирован в 1987 году. Новый минимум для суток 11 августа состоялся накануне и в столице Карелии, Петрозаводске, теперь он имеет значение 3,1 градуса против 3,5 градуса, державшихся 44 года с 11 августа 1975 года.



Новые экстремумы минимальной температуры еще появятся и сегодня после уточнения данных и, возможно, в предстоящие сутки. Наиболее вероятны они на востоке Архангельской области и в Республике Коми, куда перемещается ядро арктического антициклона. / meteonovosti.ru /



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