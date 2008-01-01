Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордно холодная ночь в Архангельске

ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 12 августа

  11 августа в Архангельске был зафиксирован рекорд минимальной температуры, под утро воздух остыл до 1,8 градуса. А ночь 12 августа стала еще более холодной.

Под утро приземный слой воздуха выхолодился местами до 0 градусов. И 12 августа в Архангельске возможен новый рекорд!

Прежний минимум этих суток продержался 51 год, его значение составило +0,2 градуса в 1968 году.

Причиной аномального похолодания (среднесуточная температура на севере ЕТР ниже нормы на 4-6 градусов) стал гребень арктического антициклона, который вместе с холодной воздушной массой вышел вслед за циклоном, обильно поливавшим 9 и 10 августа центр и восток Европейской России. Арктический воздух, вторгшийся на север ЕТР, в условиях антициклональной погоды и заметно удлинившихся августовских ночей, несколько дней поддерживал аномально низкую температуру воздуха в Архангельской области и в Карелии.

Ночь на 11 августа была рекордно холодной и в Кемь-Порту, там воздух остыл до 2,8 градуса, тогда как прежний минимум для этого населенного пункта на берегу Белого моря прежде составлял 3,1 градуса и был зафиксирован в 1987 году. Новый минимум для суток 11 августа состоялся накануне и в столице Карелии, Петрозаводске, теперь он имеет значение 3,1 градуса против 3,5 градуса, державшихся 44 года с 11 августа 1975 года.

Новые экстремумы минимальной температуры еще появятся и сегодня после уточнения данных и, возможно, в предстоящие сутки. Наиболее вероятны они на востоке Архангельской области и в Республике Коми, куда перемещается ядро арктического антициклона.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+21
Вт.
13 авг.
+24
Ср.
14 авг.
+24
Чт.
15 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Тикрит		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Кослан
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100