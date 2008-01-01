Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 12 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,2..19,6 градуса; Северном 18,3..20,4 градуса, Северо-восточном 18,5..20,5 градуса, Восточном 17,9..19,3 градуса, Юго-восточном 18,2..19,7 градуса, Южном 19,0..20,3 градуса, Юго-западном 19,4..19,7 градуса, Западном 18,7..19,9 градуса, Северо-западном 19,2..19,9 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,4..18,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,3..21,1 градуса. / meteonovosti.ru /