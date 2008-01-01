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Сильнейшая гроза в Барселоне!



ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 12 августа



В ночь на 12 августа холодный атмосферный фронт пересекал Испанию. В Барселоне наблюдалась сильная гроза, порывы ветра достигали силы 24 м/с. За 3 часа в городе выпало 52 мм осадков, более месячной нормы!



И это был первый дождь в Барселоне с начала августа, но зато какой выдающийся!



А температура за 1 час (в период ливня) в городе понизилась на 7 градусов.



Сегодня юго-восток Испании будет находиться в тыловой части циклона, однако за счет солнца, несмотря на северный ветер, температура днем повысится до 25..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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