Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Без дождей и тепла Москва не останется

ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 12 августа

  На смену погожему антициклону в середине недели придет циклон с Атлантики. Он отметится дождем, местами с грозой. Но эти дожди будут теплыми, грибными!

Ночь на вторник довольно прохладная и без осадков, в Москве 11..13, по области от 8 до 13 градусов; еще будет сказываться влияние антициклона. В первой половине дня 13 августа температура в Москве под напором умеренного южного ветра повысится до 22..24 градусов, по области до 25 тепла. Но вечером к столичному региону приблизится фронт атлантического циклона, в Москве и ее окрестностях местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью 14 августа атмосферные процессы в центре ЕТР активизируются, через Подмосковье пройдет серия фронтов с запада, юго-запада. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, при которых ветер в порывах может усиливаться до 15 м/с. Ночь, за счет облачности, будет заметно теплее предыдущих, в Москве 15..17 градусов. Днем 14 дожди ослабеют, фронты уйдут на восток. Температура повысился до 22..24 градусов в Москве, в Подмосковье от 20 до 25 градусов.

Ночью 15 августа с запада снова подтянутся атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном, который втянет в свою орбиту несколько более мелких вихрей. Ночью температура в Москве 15..17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, местами кратковременный дождь. Днем в четверг тепло, в Москве 23..25, но без дождей не обойдется. На активизировавшемся в дневные часы фронте с волнами местами могут прогреметь грозы.

В пятницу на столичный регион распространит влияние область повышенного атмосферного давления. Погода ожидается очень комфортная, без существенных осадков, с максимальной температурой воздуха до 23..25 градусов.

Всю неделю температура воздуха ожидается выше нормы. Август спешит "наверстать" упущенное тепло начала месяца! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+21
Вт.
13 авг.
+24
Ср.
14 авг.
+24
Чт.
15 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Тикрит		 -6
Беллинсгаузен

некомфортное место: Кослан
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100