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Без дождей и тепла Москва не останется



ИА "Метеоновости" / 13:04 Понедельник, 12 августа



антициклону в середине недели придет циклон с Атлантики. Он отметится дождем, местами с грозой. Но эти дожди будут теплыми, грибными!



Ночь на вторник довольно прохладная и без осадков, в Москве 11..13, по области от 8 до 13 градусов; еще будет сказываться влияние антициклона. В первой половине дня 13 августа температура в Москве под напором умеренного южного ветра повысится до 22..24 градусов, по области до 25 тепла. Но вечером к столичному региону приблизится фронт атлантического циклона, в Москве и ее окрестностях местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.



Ночью 14 августа атмосферные процессы в центре ЕТР активизируются, через Подмосковье пройдет серия фронтов с запада, юго-запада. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, при которых ветер в порывах может усиливаться до 15 м/с. Ночь, за счет облачности, будет заметно теплее предыдущих, в Москве 15..17 градусов. Днем 14 дожди ослабеют, фронты уйдут на восток. Температура повысился до 22..24 градусов в Москве, в Подмосковье от 20 до 25 градусов.



Ночью 15 августа с запада снова подтянутся атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном, который втянет в свою орбиту несколько более мелких вихрей. Ночью температура в Москве 15..17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, местами кратковременный дождь. Днем в четверг тепло, в Москве 23..25, но без дождей не обойдется. На активизировавшемся в дневные часы фронте с волнами местами могут прогреметь грозы.



В пятницу на столичный регион распространит влияние область повышенного атмосферного давления. Погода ожидается очень комфортная, без существенных осадков, с максимальной температурой воздуха до 23..25 градусов.



Всю неделю температура воздуха ожидается выше нормы. Август спешит "наверстать" упущенное тепло начала месяца! / meteonovosti.ru /



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