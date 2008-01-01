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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 12 августа

  В 15 часов в Москве погода облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,2..21,6 градуса; Северном 20,4..22,7 градуса, Северо-восточном 19,5..21,4 градуса, Восточном 19,7..20,3 градуса, Юго-восточном 20,6..21,3 градуса, Южном 20,5..21,9 градуса, Юго-западном 20,6..21,6 градуса, Западном 20,5..21,4 градуса, Северо-западном 20,8..21,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,6..20,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,4..23,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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