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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:38 Понедельник, 12 августа

  Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 15..20. Ветер переменный, слабый. Относительная влажность воздуха 55-60%. / meteonovosti.ru /
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