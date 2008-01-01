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Новости погоды
Жара в Турции!
ИА "Метеоновости" / 16:56 Понедельник, 12 августа
Жаркая и сухая погода установилась на курортах Турции. После полудня 12 августа в Анталии воздух раскалился до 40 градусов, а после 14 часов зной усугубил жаркий, сухой ветер в порывах до 8-10 м/с. Такую погоду трудно назвать комфортной. Еще на градус жарче было в минувшее воскресенье. Среднесуточная температура в настоящий момент держится выше нормы на 3-5 градусов.
Вода в море уже "закипает", у берегов Анталии ее температура повысилась до 28 градусов.
В середине недели через Турцию пройдут атмосферные фронты, местами с ливнями и грозами. Температура понизится на 5-6 градусов, изнуряющая жара отпустит, отдых у моря станет более приятным. / meteonovosti.ru /
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