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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Вторник, 13 августа

  Предстоящим днем столичный регион окажется на периферии антициклона, но уже в конце дня влияние на погоду начнет оказывать атлантический циклон с запада. При переменной облачности, вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области погодные условия благоприятны для всех без исключения. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах привычных значений. В норме и температура воздуха. День хорош для укрепления здоровья и подготовки организма к предстоящему холодному периоду. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения, закаливание.

Геомагнитный фон 13 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Эрбиль		 -4
Сазерленд

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