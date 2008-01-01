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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:29 Вторник, 13 августа



Предстоящим днем столичный регион окажется на периферии антициклона, но уже в конце дня влияние на погоду начнет оказывать атлантический циклон с запада. При переменной облачности, вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области погодные условия благоприятны для всех без исключения. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах привычных значений. В норме и температура воздуха. День хорош для укрепления здоровья и подготовки организма к предстоящему холодному периоду. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения, закаливание.



Геомагнитный фон 13 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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