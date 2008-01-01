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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:23 Вторник, 13 августа



По данным ИЗМИРАН (Центра прогнозов космической погоды)



солнечная активность с 2 по 11 августа была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, 5 августа зарегистрирована малая магнитная буря.



Ожидается, что 12-21 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /



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