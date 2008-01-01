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Новости погоды

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Сильные дожди в верховьях Волги

ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 13 августа

  Тверская область в текущем августе оказывается на пути дождливых циклонов. Один их за 9 и 10 августа вылил на область более 60 мм осадков. А следующий уже в ночь на 13 число пролил сильные дожди на Осташков, где за 12 часов выпало 17 мм.

Днем 13 августа большая часть области окажется в зоне сильных осадков, связанных с фронтами циклона, образовавшегося на волне холодного фронта над Белоруссией. В Минска к 6 утра уже выпало 13 мм осадков.

Прохождение фронта по Тверской области будет сопровождаться ливнями и грозами, за 12 часов может выпасть 10-15, местами до 25 мм осадков.

К середине месяца норма по осадкам в верховьях Волги будет перевыполнена. И это положительно скажется на гидрологическом режиме реки. / meteonovosti.ru /
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