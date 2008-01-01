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Небывалая жара на юге Китая



ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 13 августа



Восточные районы Китая страдают от ливней, связанных с тайфунами, а южные изнывают от жары. Температура воздуха удерживается в пределах 30..35 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы.



12 августа в Гонконге был установлен новый максимум температуры, воздух прогрелся до 35,4 градуса. Прежний максимум с температурой 35,0 градусов остался в 2013 году.



В ближайшие сутки жаркая погода на юге Китая сохранится, лишь скоротечные ливни с грозой могут на время днем понизить температуру на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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