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Новости погоды
Небывалая жара на юге Китая
ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 13 августа
Восточные районы Китая страдают от ливней, связанных с тайфунами, а южные изнывают от жары. Температура воздуха удерживается в пределах 30..35 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы.
12 августа в Гонконге был установлен новый максимум температуры, воздух прогрелся до 35,4 градуса. Прежний максимум с температурой 35,0 градусов остался в 2013 году.
В ближайшие сутки жаркая погода на юге Китая сохранится, лишь скоротечные ливни с грозой могут на время днем понизить температуру на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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